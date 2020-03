A Castelnuovo parte il servizio di "spesa sospesa" per le famiglie in difficoltà

Sarzana - Val di Magra - Nel territorio comunale di Castelnuovo Magra prende il via oggi l'iniziativa di raccolta solidale di generi di prima necessità. Presso la sede della Polizia Municipale e il supermercato Conad sarà infatti possibile donare generi alimentari – ma anche prodotti per l'infanzia, l'igiene personale e della casa – per le famiglie in maggior difficoltà economica. La consegna sarà fatta direttamente dalla Protezione Civile.

I punti di raccolta, entrambi presso il centro commerciale, saranno attivi con questi orari: Comando Polizia Municipale da lunedì a sabato dalle 14.30 alle 17.00, supermercato durante tutto l'orario di apertura.