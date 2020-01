A Castelnuovo multe per chi sta in coda all'isola ecologica col motore acceso

Sarzana - Val di Magra - Il sindaco di Castelnuovo Magra ha firmato nei giorni scorsi l'ordinanza che vieta la sosta “con motore in funzione, per tutti i veicoli, fatte salve le circostanze strettamente connesse alla dinamica della circolazione” nel tratto di via Carbone delimitato da apposita segnaletica. Il tratto interessato dal provvedimento è infatti quello nei pressi dell'isola ecologica gestita da Acam Spa per la quale numerosi residenti della zona hanno più volte protestato per le “emissioni rumorose smodate causate dai fruitori del centro di raccolta” che attendono il proprio turno. Rilevata la fondatezza delle tante segnalazioni pervenute e “riconosciuti gli inconvenienti inquinanti causati in buona parte dalle emissioni da traffico veicolare” il sindaco Montebello ha così deciso di emettere l'ordinanza che prevede sanzioni amministrative da 25 a 500 euro per i trasgressori.