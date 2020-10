A Castelnuovo installati i contenitori per la raccolta di olio vegetale esausto

Sarzana - Val di Magra - Il Comune di Castelnuovo Magra informa che è nuovamente attivo il servizio di raccolta, con contenitori stradali, dell'Olio vegetale esausto. I primi otto sono stati infatti posizionati nelle seguenti zone:

Palvotrisia

-Parcheggio fronte scuole elementari

-Via Palvotrisia (altezza via lunense)

-Via Olmarello (presso parcheggio pubblico)



Colombiera

-Via Canale angolo Via Provinciale



Molicciara

-Via della Pace (angolo via salicello)

-Centro Commerciale La Miniera



Centro Storico

-Sotto il castello



Vallecchia

-Via Provinciale