A Castelnuovo buoni spesa per 173 famiglie, Comune distribuirà altre mascherine

Sarzana - Val di Magra - Stanno meglio e si trovano a casa senza sintomi rilevanti alcune delle trentadue persone residenti a Castelnuovo che nelle ultime settimane hanno combattuto il Covid-19. Altre invece sono del tutto guarite mentre ad oggi alcune persone sono ancora ricoverate in ospedale. A fare il punto della situazione è stato il sindaco Daniele Montebello che nel pomeriggio ha interagito in diretta Facebook con la cittadinanza rispondendo alle domande arrivate dagli abitanti.



Molte hanno riguardato i buoni spesa con il primo cittadino che ha spiegato: “Abbiamo ricevuto 173 domande per i buoni che saranno spendibili presso il supermercato Conad e le altre che hanno aderito. È già partita la fase di verifica e consegna della prima parte, circa una quarantina di famiglie hanno ricevuto i buoni, le altre li avranno nei prossimi giorni. La buona notizia che abbiamo risorse sufficienti per soddisfare tutte le domande”.



Molte anche le richieste di delucidazioni sulle modalità di approvvigionamento visto che nel territorio comunale è presente un solo supermercato. “Non è possibile uscire da Castelnuovo per fare la spesa – ha spiegato Montebello – fatto salvo per reperire generi alimentari di prima necessità che qui non si trovano. Con il Comune di Luni c'è un margine di tolleranza e tutela per chi si reca nei supermercati limitrofi, questo invece non può avvenire con Fosdinovo essendo anche diversa la Regione. Per quanto riguarda le code, abbiamo ipotizzato diverse soluzioni per contingentare gli ingressi ma non abbiamo trovato soluzioni attuabili, l'invito resta quindi quello di evitare i giorni maggiormente affollati e di sfruttare anche i negozi di vicinato. Inoltre chi lavora fuori comune può fare la spesa vicino al luogo di lavoro”.



In merito agli spostamenti per la cura di orti e giardini ha chiarito come siano consentiti al di fuori del Comune solo nel caso si tratti di territori attigui come Luni, Fosdinovo o Sarzana. Per quanto riguarda la distribuzione di mascherine Montebello ha precisato: “Da qui alla fine settimane Poste Italiane dovrebbe provvedere alla distribuzione di quelle della Regione. Dalla prossima settimana gestiremo noi presso la sede della Protezione civile le seimila acquistate dal Comune da un'azienda del territorio”.



