A Castelnuovo al via il servizio di supporto psicologico

Sarzana - Val di Magra - Il Comune di Castelnuovo Magra ha attivato in queste ore il servizio telefonico gratuito di accoglienza psicologica per tutti coloro che sentono la necessità di rivolgersi ad una voce amica. “Questo – spiega il sindaco Montebello – grazie all'aiuto di professionisti che in questo momento possono essere al vostro fianco. Tre numeri da contattare, da lunedì al venerdì, per parlare di come possiamo gestire nel migliore dei modi le ansie e le paure di questi giorni, per affrontare il tempo a disposizione affinché sia percepito come pieno, non vuoto. Insieme, per confrontarsi affinché ci sia speranza ogni giorno e ci tenga tutti vicini aspettando di rinascere più forti”.



"Il progetto - aggiunge l'assessore ai servizi sociali Bonvini - è stato pensato dalle dottoresse Sturlese, Kovach e Manucci che collaborano con l'associazione "Il mondo di Isa-il corpo delle emozioni", per poter offrire a titolo gratuito un supporto psicologico alla popolazione e agli operatori che operano del settore sociale e medico in questo momento di emergenza per covid-19. Questa idea nasce dal desiderio di poter mettere a disposizione la loro esperienza e i loro strumenti in un momento così delicato.Le psicologhe stanno già collaborando con il Comitato Assistenza del malato che dal 2007 sostiene il servizio di psico-oncologia in convenzione con la Asl5".