A Cantina Lunae si rinnova l'antico rito della festa di fine vendemmia

Nel segno della tipicità enogastronomica, una giornata in musica all'insegna dell'artigianato nel pregevole quartier generale di Cà Lunae. Esultando insieme per il premio speciale al Vermentino "Etichetta Nera".

Sarzana - Val di Magra - Nella magica atmosfera del casale di famiglia si è svolta la tradizionale "Festa della vendemmia" organizzata dalla famiglia Bosoni della Cantina Lunae a Castelnuovo Magra per festeggiare l'antico rito della festa di fine vendemmia con la degustazione dei famosi bianchi e rossi oltre ai liquori e alle marmellate dell'opificio Essentiae Lunae. Per i bianchi di scena il "Leukotea" Liguria di levante Bianco IGT, il " Fior di Luna" Colli di Luni Bianco Doc e l' "Etichetta Grigia" Colli di Luni Vermentino DOC, mentre per i rossi assaggi con il "Luna di novembre" Liguria di Levante IGT, "Niccolò V" Colli di Luni Doc e "Auxo" Colli di Luni Doc.



Come vuole tradizione oltre al vino spillato dai tini la festa iniziata a metà mattinata è proseguita sino a tarda serata con la presenza di produttori locali che hanno animato l'aia e il parco di Cà Lunae con un caratteristico Land Food composto da salumi e formaggi della Lunigiana, panigacci di Podenzana, trippa, la "marocca" di Casola, tipico pane alle patate, spongata e tanto altro il tutto gradevolmente accompagnato dalla musica dei West Coast Street Band nella mattinata, dalle voci di Max Bernardi e Veronica Sbergia nel pomeriggio e nel finire della giornata dal cantastorie della Lunigiana Bugelli al secolo Luigi Fabbri. Di rilievo gli stand di artigiani con l'esposizione dei loro lavori dai cesti alle ceramiche, dai telai ai gioielli e dal vintage ai minilab di bellezza.



Una giornata insomma di grandi emozioni per il palato e la vista dove le cantine, l'aia e tutto il casale si è riempito di semplici degustatori ed esperti del settore provenienti da diverse città che hanno apprezzato l'arte enologica di Paolo Bosoni e dei figli Diego e Debora della Cantina Lunae che solo poche settimane fa ha conquistato, con il Vermentino "Etichetta Nera" Lunae, il premio speciale di miglior vino bianco d'Italia a significare che competenza e valorizzazione del territorio non hanno limiti.