A Bocca di Magra sono iniziati i lavori di rinforzo della scogliera

Sarzana - Val di Magra - Sono iniziate dal tratto di mare antistante la spiaggia Debiross di Bocca di Magra le operazioni di rinforzo della scogliera danneggiata dagli eventi alluvionali degli ultimi due anni. “Si tratta di un intervento finanziato da Regione Liguria con 350mila euro – spiega a CdS l'assessore Bernava – e che proseguirà per circa tre settimane risalendo verso la foce del Magra. Nelle zone interessate dai lavori – aggiunge - la balneazione sarà interdetta”. L'ordinanza emessa dalla Capitaneria di Porto – per il momento fino al 30 giugno – prevede l'interdizione alla navigazione, la sosta, la pesca e altre attività marittime, anche subacquee nelle zone interessate dalle operazioni. I natanti in transito dovranno tenersi a una distanza di cinquanta metri dai mezzi operanti.