A Bocca di Magra mezzi di nuovo al lavoro

Sarzana - Val di Magra - Sono ripresi oggi e proseguiranno fino al 19 ottobre i lavori di messa in sicurezza della scogliera lato mare e lato fiume a protezione dell'abitato di Bocca di Magra. I mezzi della Submariner saranno impegnati in orario diurno e come specifica l'ordinanza della Capitaneria di Porto nel periodo dei lavori nelle zone interessate dalle operazioni saranno “interdette navigazione, la sosta, la pesca nonché qualsiasi altra attività marittima, anche subacquea” estranee ai lavori. Navi e natanti in transito avranno inoltre l'obbligo “di tenersi ad una distanza di 50 metri dai mezzi operanti, procedendo con la massima cautela e prestando particolare attenzione”.