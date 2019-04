800 ore di corso per lavorare nel turismo

Sarzana - Val di Magra - Nella mattinata di mercoledì 3 aprile 2019, presso la Sala Consigliare del Comune di Sarzana alla presenza di un pubblico gremito, si è svolto l’Open Day di presentazione dei nuovi corsi professionali a indirizzo turistico curati dall’Associazione Val di Magra Formazione e destinati alla formazione di due figure molto richieste nel mercato del lavoro: l’Accompagnatore turistico e la Governante ai piani (Executive Housekeeper). Le iscrizioni ai corsi saranno aperte fino a venerdì 12 aprile entro le ore 13.00. Per avere maggiori informazioni e per ritirare la documentazione necessaria all’iscrizione, gli interessati potranno contattare l’Associazione Val di Magra Formazione (0187 603167 / info@avmform.com) o presentarsi direttamente presso la segreteria dell'ente a Sarzana, in Via Falcinello 1 (dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 12.30).



I percorsi formativi rientrano nell’Operazione Sostegno al Turismo in Val di Magra, finanziata all’interno del Piano “Formare al Turismo”, Regione Liguria FSE 2014-2020 e approfondita in sede di presentazione dei corsi alla quale hanno partecipato il Sindaco di Arcola Emiliana Orlandi (Presidente dell’Associazione Val di Magra Formazione), il Sindaco di Sarzana Cristina Ponzanelli, l’esperto di marketing turistico Roberto Vegnuti e gli operatori economici Virgilio Benigni (esperto di incoming) e Damiano Pinelli (settore alberghiero).



Entrambi i corsi avranno la durata di 800 ore, suddivise in 560 ore di attività didattica in aula e 240 ore di stage aziendale. Al termine dei corsi verranno rilasciati gli attestati di qualifica volti all’abilitazione delle due diverse professioni.