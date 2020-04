25 Aprile a Sarzana, Ponzanelli: "Tuteliamo patrimonio di libertà che abbiamo ereditato"

Sarzana - Val di Magra - “Oggi abbiamo tutti una grande responsabilità: mettere da parte ogni polemica, guardare all’interesse della collettività, tutelare quell'inestimabile patrimonio di libertà che abbiamo ereditato dai nostri padri. Dedichiamo oggi un pensiero particolare ai nostri nonni che hanno vissuto due guerre, che hanno costruito col loro sangue, sudore, lavoro, cultura e ideali la nostra Italia e che oggi stanno soffrendo più degli altri”. Così oggi il sindaco di Sarzana Cristina Ponzanelli al termine della cerimonia del 25 aprile. Alle 12 in piazza Matteotti si è ritrovata con gli agenti di Polizia locale che hanno deposto una corona sotto la lapide posta sulla facciata di Palazzo Roderio. Tenutasi in forma ridotta e nel rispetto delle disposizioni di contenimento del coronavirus, la cerimonia ha visto anche la partecipazione di un'esponente dell'ANPI e del Comitato unitario per la Resistenza.