"Vuoi comprare i libri di testi e spendere meno? A Castelnuovo c'è il mercatino"

Sarzana - Val di Magra - Il mercatino dei libri usati di Castelnuovo Magra, pensato per gli alunni delle scuole medie e superiori, è attualmente in corso e sino a sabato 20 luglio ogni mattina tra le nove e mezzogiorno v'è la possibilità di acquistare i libri di testo per l’anno scolastico 2019/2020 al 60% del prezzo di copertina, presso la sede del Mercatino in Via Resistenza 51 a Castelnuovo Magra (ex locali Cgil). Per la partecipazione è richiesto solamente un euro come quota di iscrizione all’associazione promotrice dell’iniziativa contro il caro-libri. Il Mercatino ha a disposizione gli elenchi con i libri adottati dalle scuole medie e superiori del territorio della Val di Magra. Ulteriori informazioni scrivendo alla mail castelnuovolibri@gmail.com oppure seguendo gli aggiornamenti sulla pagina Facebook “Mercatino libi usati Castelnuovo Magra”.