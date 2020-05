"Vogliamo trasparenza su verifiche di sicurezza ponte di via Falcinello e progetti viabilità via Paradiso"

Sarzana - Val di Magra - Gentile Sindaco,

di recente abbiamo inviato, a Lei e al Consiglio Comunale, una richiesta di petizione perché il consiglio si possa esprimere sulla questione della sicurezza del ponte su via Falcinello all'intersezione con viale Alfieri.

Abbiamo preso atto dello stato dei progetti dalle sue ultime dichiarazioni alla stampa e dello stato di salute del ponte su via Falcinello, tale da escluderlo dalla manutenzione generale che investirà l'intera viabilità locale.

Chiediamo, per trasparenza nei confronti dei cittadini che vengano resi accessibili liberamente, sul sito internet del Comune, la documentazione dello studio di fattibilità del “Riassetto funzionale della rete infrastrutturale in località Paradiso”, comprensiva di relazioni tecniche, elaborati grafici e valutazione dei costi delle singole opere, del progetto definitivo di riqualificazione del ponte della Budella, della passerella ciclo pedonale, della rotatoria tra via Falcinello e via Paradiso e del ponte sul guado del Calcandola.

Le chiediamo inoltre di rendere consultabili i verbali dei sopralluoghi dei tecnici comunali che si sono occupati di valutare le condizioni del ponte di via Falcinello, come da lei dichiarato alla stampa.



Cordiali saluti

Roberta Mosti il direttivo del comitato Sarzana che botta!