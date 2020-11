"Vittoria è accanto a te", lo spot dell'associazione contro la violenza sulle donne

Sarzana - Val di Magra - "Non sentirti mai più sola, Vittoria è accanto a te" è lo slogan con cui l’associazione Vittoria, attiva a Sarzana e in Val di Magra, diffonde il suo spot. "Questo breve video - spiegano le volontarie - è realizzato da coloro che operano nel centro antiviolenza "MaipiùSola" per far conoscere alle donne che subiscono violenza che Vittoria c'è, che è al loro fianco, sempre pronta a sostenere e trovare insieme la soluzione migliore per uscire dalla violenza".



Lo spot di Vittoria