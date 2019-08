"Via Paradiso: sogni e realtà"

Sarzana - Val di Magra - Riceviamo e pubblichiamo: Il sindaco di Sarzana considera ciò che ancora adesso sono sole promesse al pari dei fatti concreti: mentre il ponte sul Calcandola, la rotonda di via Paradiso ecc sono solo promesse di cui forse solo tra qualche anno si vedrà qualcosa, speriamo, le ruspe, i camion e i trattori che da più di un mese stanno lavorando sul terreno del “sussidiario”sono la tangibile realtà.



E fra qualche giorno questa realtà sarà riscontrabile con un ulteriore ed inevitabile aumento di frequentatori della “cittadella dello sport” visto il nuovo campo a disposizione.



Io credo che alla luce di tutti questi anni di disagi, probabilmente che ancora una volta vi sia un aumento di strutture sportive senza nessun cambiamento della viabiltà, caro sindaco, sia solo una bella presa in giro per chi ha creduto in un cambiamento rispetto agli anni dei suoi predecessori che delle bugie ne avevano fatto un stile di amministrazione.



Quindi non posso far altro che esprimerle una forte delusione per aver non aver adottato nessuna misura per limitare i disagi di chi abita nella zona che fra pochi giorni dovrà inevitabilmente fare i conti con l’assurda viabilità di via Paradiso che ritornerà ad essere un inferno per nove mesi.



Grazie.

Roberto Ghillani