"Via Cisa Vecchia usata come una strada veloce, serve sicurezza"

Sarzana - Val di Magra - "Via Cisa Vecchia, limite massimo 40 km/h, Ponzano Magra: un impatto notturno - probabilmente con un'altra auto, il cui conducente, a quanto sembra, ha proseguito come se nulla fosse - ha ridotto in questo stato l'auto nell'immagine, parcheggiata a bordo strada, come vuole l'usanza. Al di là dell'accaduto, su cui faranno luce le autorità competenti, l'incidente dovrebbe accendere nuovamente le luci (amministrazione Comunale ci sei?) sulla questione (mai risolta) della viabilità in Via Cisa Vecchia, utilizzata non come una strada secondaria comunale, ma come un'alternativa veloce (nel vero senso della parola) alla principale e trafficata Via Cisa". La segnalazione arriva da Giacomo Fioravanti, volto della Lega locale, ex consigliere comunale santostefanese.



"La creazione di un'apposita Zona a Traffico Limitato (oggi esistente solo sulla carta) - continua - è stata un vero e proprio fallimento, non avendo portato alla popolazione il minimo beneficio. Ponzano si valorizza non solo con gli eventi alla Ceramica Vaccari, ma anche e soprattutto fornendo sicurezza agli abitanti, nella quale rientra anche la tranquillità di uscire di casa, riducendo quasi a zero il rischio di venire travolti e di finire, se va bene, all'ospedale; quali sarebbero state le conseguenze se, al posto dell'auto distrutta, ci fosse stata una famiglia? Finché Ponzano non sarà valorizzato e tutelato, sarò in prima linea: un solo interesse, Ponzano!".