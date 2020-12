"Una palude all'ingresso della scuola ogni volta che piove"

Sarzana - Val di Magra - Dopo quella dei giorni scorsi oggi nuova segnalazione della madre di un alunno della scuola dell'infanzia Mattazzoni di Sarzana, che ha denunciato sui Facebook la situazione dell'area antistante l'istituto che si allaga ogni volta che piove, con conseguenze poco piacevoli per bambini e genitori.



“L'anno scorso – ha scritto sulla pagina Il Mugugno sarzanese – abbiamo chiesto un po' di ghiaino all'ingresso per evitare cadute e scivoloni a genitori e bambini ma non abbiamo ottenuto niente. Ora con gli ingressi separati a causa Covid in molti si sono trovati nel giardino retrostante in mezzo a una palude. Ho assistito personalmente – ha scritto la madre – a una nonna che chiamava qualcuno per far prendere in braccio la nipotina pur di non farla bagnare, e allo scivolone di mio figlio che per fortuna ha prodotto solo una gran risata. Ringraziamo l'Amministrazione Comunale per quei 2-3 giochi nuovi, ma forse saremmo più felici di avere un parco sicuro”.

Oggi, dopo altri due giorni di pioggia, un altro sfogo: “I genitori degli allievi della Mattazzoni chiedono che la scuola dei loro figli (così come le altre scuole degli altri bambini) siano messe in sicurezza. Come si fa a spiegare che stiamo chiedendo sicurezza all'ingresso e all'uscita della scuola e non di giocare all'aperto?”.