Sarzana - Val di Magra - Ripulire dai rifiuti il percorso fluviale sulla sponda sinistra del Magra. Lo chiede a gran voce Legambiente, con Stefano Sarti (Legambiente Liguria), Alessandro Poletti (Legambiente Val di Magra) e Giovanni Cortelezzi (Legambiente Lerici), in una missiva rivolta al Parco, ai sindaci di Arcola e Sarzana e al Comando provinciale dei carabinieri forestali. Sottolineato che, visto che si tratta in buona misura di elettrodomestici di grosse dimensioni, “è necessario l’intervento di mezzi e personale adeguato”, gli ambientalisti affermano che “data la gravità della situazione riteniamo necessario mettere in atto attività di controllo e monitoraggio, affinché si possano contrastare incisivamente queste azioni illecite, compiute oltretutto con palese disinvoltura e tanto più inammissibili poiché è presente nelle immediate vicinanze un’isola ecologica, addetta al conferimento regolare di tali rifiuti”. Le discariche lungo il percorso fluviale sono anche state al centro di un recente reportage di Città della Spezia (QUI). “Riteniamo necessario un intervento tempestivo – concludono da Legambiente - per dare un segnale di presenza, di attenzione e di cura in un’area di rilevante valore ambientale, votata a salutari attività ludiche, di svago e di benessere. Come Associazione siamo disponibili a co-organizzare una giornata ecologica di coinvolgimento dei cittadini e volontari per ripulire l’area e alimentare il senso civico per la tutela, la conservazione e l’uso sostenibile del patrimonio naturale, da organizzarsi nel rispetto delle norme riguardanti la situazione di crisi pandemica che stiamo vivendo”.