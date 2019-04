"Un sentiero per tutti" a Sarzana, Ponzanelli: "Disabilità non è un limite"

Sarzana - Val di Magra - Si terrà domani l'iniziativa di promozione sportiva “Un sentiero per tutti”, proposta dal Club Alpino Italiano – CAI e Unione Italiana Sport Per Tutti – UISP, dedicata ai comuni camminatori e a chiunque vorrà percorrere la strada in autonomia.

Il percorso cittadino, che avrà come punto di partenza e di arrivo piazza Luni, consentirà infatti anche ai soggetti diversamente abili di partecipare avvalendosi anche di strumenti tecnologici quali la joelette, speciale carrozzella da fuori-strada, che consente ai non deambulanti di partecipare alla marcia. Il ritrovo è previsto per le 09:00 in Piazza Luni ed è aperto a tutti. La marcia non competitiva partirà da Piazza Luni alle ore 09:00 per raggiungere la Fortezza di Sarzanello e rientrare sempre in Piazza Luni alle 12:30.



“Occasioni come questa, in cui tutti insieme possiamo metterci in cammino, sono una straordinaria opportunità di vivere insieme la nostra città, ognuno con le proprie unicità - commenta il sindaco Cristina Ponzanelli - la disabilità è una straordinaria opportunità: è forza, coraggio e bellezza Le più gravi sofferenze sono causate non dalla condizione di particolarità della disabilità ma dall'esclusione, dalla mancanza di empatia, dall'ignoranza. Grazie al CAI e grazie alla nostra città, che è da sempre vicina ad ognuno. ”