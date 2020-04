"Un pensiero ai nonni che hanno combattuto per la libertà e che ora se ne vanno"

Sarzana - Val di Magra - In occasione del 75° anniversario della Liberazione l'amministrazione comunale di Vezzano ligure "si sente in dovere di rivolgere un sentito pensiero alla generazione di 'nonni' che questo maledetto virus si sta portando via, da sola e in silenzio. Una generazione - si legge nella comunicazione di Palazzo civico - che ha combattuto strenuamente, anche a costo della propria vita, per garantire libertà e democrazia al nostro Paese, valori imprescindibili che devono costituire il caposaldo per le generazioni presenti e future". L’amministrazione comunale provvederà alla deposizione di corone e fiori ai monumenti e alle lapidi dei caduti nel rispetto delle disposizioni per il contenimento della diffusione di COVID 19, evitando assembramenti della popolazione.