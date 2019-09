“Ufficio di prossimità del Tribunale? Richiesta già inviata”

Sarzana - Val di Magra - “Già fatto!”, così il sindaco di Sarzana Cristina Ponzanelli risponde al consigliere M5S Federica Giorgi che invita l'Amministrazione sarzanese a fare presto e a lavorare alla domanda per la creazione di un ufficio di prossimità nella nostra città, allo scopo di sopperire alla chiusura del tribunale avvenuta nel febbraio 2014.



“Il nostro Comune - spiega il sindaco Ponzanelli - ha inoltrato formale richiesta alla Regione Liguria fin dallo scorso 13 agosto, aderendo all'avviso pubblicato per la sottoscrizione di un protocollo di intesa per l'apertura di uno sportello a cui i cittadini potranno rivolgersi per accedere a una serie di servizi. Stiamo lavorando a questo progetto da mesi e la domanda dello scorso agosto arriva a seguito di una serie di incontri avvenuti nei mesi precedenti sia in Regione Liguria che con il presidente del Tribunale della Spezia, dottor Francesco Sorrentino, finalizzati proprio alla costruzione di questo percorso. Ringraziamo quindi il consigliere Giorgi per lo stimolo certamente positivo, che però giunge tardivo rispetto alle azioni già intraprese dall'Amministrazione comunale che ha formalizzato la richiesta ben prima della scadenza dell'avviso fissata per la fine di agosto e solo casualmente prorogata al 30 settembre prossimo”.



“Fa molto piacere - conclude il sindaco - che con la sua interrogazione il consigliere cinquestelle mostri nei fatti, seppur inconsapevolmente, di apprezzare l'azione di questa Amministrazione. Aprire un ufficio di prossimità a Sarzana permetterebbe di fatto ai cittadini di tutta la Val di Magra di trovare servizi essenziali in città, costituendo un’opportunità per tutto il territorio. Un’opportunità ambiziosa, alla quale stiamo lavorando da mesi in silenzio, aspettando risultati concreti e senza sentire il bisogno di comunicare il deposito di una domanda e promuovere una politica di annunci a cui i cittadini sono fin troppo abituati”.