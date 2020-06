"Turisti fondamentali, ma residenti con tasse consentono riapertura spiagge"

Sarzana - Val di Magra - Si approssima la riapertura delle spiagge libere ad Ameglia, con regole ben delineate lo scorso fine settimana dall'amministrazione attraverso un intervento del vice sindaco Emanuele Cadeddu. In un video pubblicato ieri sera, il sindaco Andrea De Ranieri ha informato che “e spiagge libere stanno per essere pulite dal materiale accumulatosi in inverno. A chi chiede come mai agiamo soltanto adesso, rispondo che forse non s'è reso conto che per due mesi è stato tutto bloccato. Dovevamo capire come e con quali risorse procedere. Ora, grazie a operazioni finanziare che ci hanno consentito di trovare le somme adeguate, le spiagge libere saranno sistemate e diventeranno fruibili per questa stagione particolare, in cui sarà necessario stare attenti alla salute nostra e degli altri”.



Il sistema pensato da Ameglia, che prevede prenotazioni nei fine settimana estivi e per tutto il mese di agosto, nonché un 60 per cento di posti delle libere prioritariamente riservati ai residenti, “intende – ha proseguito il sindaco – consentire a tutti la fruizione evitando polemiche e possibili momenti di confusione. Un sistema che per noi significa una grande spesa, che sosteniamo volentieri. Come mai parte dei posti riservati ai residenti? Perché se chi viene da fuori è fondamentale per la nostra economia, è vero anche che sono i residenti, con le loro tasse, che fanno sì che le spiagge libere possano essere pronte e fruibili”. A breve le libere saranno puntellate con stalli e postazioni in modo da consentirne la frequentazione a distanza di sicurezza.

De Ranieri, che ha sottolineato lo sforzo amegliese anche in relazione alle risorse umane e finanziarie dell'ente, ben inferiori – paragone fatto dal sindaco – a quelle dei vicini marinari di Lerici e Sarzana, ha poi toccato il delicato tasto delle “polemiche per i controlli su quelle strutture temporanee degli stabilimenti, chioschi o altro, che di temporaneo hanno poco. Si tratta di normali controlli urbanistici degli uffici, arrivati a conclusione in un momento particolare, cioè a ridosso della stagione. Noi siamo dialoganti e disponibili, ma le regole del gioco vanno rispettate: se un cittadino fa un portico senza autorizzazione viene sanzionato, non capisco perché debba scandalizzare un fatto analogo che accade in uno stabilimento”. Stabilimenti dove la stagione balneare, ha precisato il sindaco, comincia proprio oggi.