'Tuffati a donare', giochi a premi in piscina con Avis

Sarzana - Val di Magra - Sabato 7 settembre,AVIS Comunale di Ameglia,su un'idea di AVIS Regionale Liguria e con l'aiuto logistico e in termini di volontari dell'AVIS Provinciale di La Spezia,organizza presso le Piscine di Camisano in Via Arena 1 ad Ameglia l'evento di fine estate ''Tuffati a Donare''.

Una giornata all'insegna della promozione del dono del sangue e del divertimento rivolto a tutta la famiglia.

Durante la giornata verranno proposti giochi a premi e tante altre divertenti attività.

E' possibile ritirare gratuitamente biglietti ad ingresso scontato presso diverse sedi AVIS del territorio.

L'invito è rivolto anche agli ex donatori o aspiranti indipendentemente dalla sede presso la quale si risulta iscritti.

Per ulteriori informazioni o per ritirare i propri biglietti usare i seguenti contatti:

AVIS Comunale Ameglia:3452349659

AVIS Provinciale La Spezia: 3911503303

AVIS Comunale Sarzana: 0187610844

AVIS Comunale S.Stefano: 01876990050