"Tuffati a donare", così si aiuta l'Avis

Sarzana - Val di Magra - La parentesi di bel tempo di questo week-end ha premiato l'iniziativa “Tuffati a donare” con AVIS in programma nella giornata di sabato scorso alle piscine di Camisano ad Ameglia. Tanto divertimento tra i numerosi partecipanti all'iniziativa con le piscine di Camisano addobbate per l'occasione a tema AVIS.

Non ha voluto mancare alla manifestazione nemmeno l'amministrazione comunale di Ameglia, che da sempre collabora con la sede AVIS locale e così una piccola delegazione guidata dal sindaco Andrea De Ranieri e formata dagli assessori Andrea Bernava e Gregorio Ravani è intervenuta portando i propri saluti e confermando il consueto sostegno e collaborazione con AVIS sul territorio. Torneo di beach volley, beach soccer, giochi hanno divertito tutti e musica e animazione hanno contribuito a rendere indimenticabile la giornata. Tanti applausi per Rebecca e le ragazze del gruppo Unity Force della scuola Street City Project che hanno ulteriormente ravvivato la giornata che è culminata con il simbolico tuffo di gruppo in piscina.

I ringraziamenti a quanti hanno accolto l'invito di AVIS per una giornata di condivisione e allegria e alle piscine di Camisano per l'ospitalità e cooperazione. Si ringraziano tutti i Donatori e amici dell’AVIS Ameglia e di tutta la provincia di La Spezia.