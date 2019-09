"Tuffati a donare", così si aiuta l'Avis

Sarzana - Val di Magra - Il tour estivo “Tuffati a donare” 2019 prevede quest’anno la sua tappa conclusiva proprio nella provincia di La Spezia e precisamente ad Ameglia. E così dopo il lancio a luglio al parco acquatico le Caravelle ed aver attraversato la Liguria passando per Alassio, Spotorno, Porto Venere, si giunge finalmente domani con la complicità dell’AVIS Comunale di Ameglia alle piscine di Camisano.

Tuffati a donare è uno slogan, un invito, una giornata all’insegna del divertimento e della promozione della donazione del sangue, organizzata da AVIS l’Associazione Volontari Italiani Sangue che sostiene quasi la metà del fabbisogno di sangue della regione Liguria.

Sabato 7 settembre alle piscine di Camisano in via Arena, 1 ad Ameglia vi aspettiamo. Ingresso con buoni sconto per tutti gli amici ed i Donatori, e poi musica, divertimento, danza con le ragazze del gruppo Unity Force della scuola Street City Project che sotto la guida di Rebecca Catania e Gabriele Mascolo ci accompagneranno fino al simbolico tuffo tutti insieme. La giornata proseguirà con giochi per grandi e piccini, gadget e tornei di beach volley e beach soccer.

La spensieratezza dell’evento non deve però farci dimenticare, ed anzi è l’occasione per sottolineare, l’importanza della donazione del sangue. Negli scorsi mesi estivi, grazie alla disponibilità di molti Donatori, la nostra regione è riuscita a mantenere l’autosufficienza di sangue, ma il sistema sanitario necessita di un supporto continuo e ieri le scorte di sangue nella nostra regione erano di appena 925 sacche.

Si invita quindi quanti in buona salute con un’età compresa tra i 18 e i 60 anni (per candidarsi a diventare donatori), peso non inferiore ai 50 kg ed uno stile di vita sano, senza comportamenti a rischio a recarsi a donare.

Le giornate per le prossime donazioni di sangue sono le seguenti:

AVIS Comunale La Spezia: martedì, mercoledì, venerdì dalle 7.30-10.00

AVIS Comunale Arcola domenica 15 dalle 7.30-10.00

AVIS Comunale Ceparana giovedì 12

Trasfusionale di La Spezia da lunedì a sabato dalle 8-alle 10

Trasfusionale di Sarzana lunedì, mercoledì, venerdì dalle 7.30 alle 10.30

Per i biglietti sconto e qualsiasi informazione sull’evento Tuffati a donare o sulle donazioni di sangue è possibile contattare la sede di AVIS Provinciale La Spezia: tel. 0187 525308 – mail: laspezia.provinciale@avis.it