"Tatanka" a Bufano: "Denigra con illazioni basate su spezzone di dj set"

Sarzana - Val di Magra - Caro Paolo Bufano, le bufale, oltre ad essere degli splendidi bovini che contribuiscono all’industria casearia italiana nel mondo, sono anche “baggianate”. Trovo molto appropriata questa seconda definizione per quello che ha dichiarato sull’articolo della Città Della Spezia (QUI); per via delle sue affermazioni/illazioni”.



Una mia hit? Come se quel brano lo avessi prodotto io… In oltre 25 anni di carriera ho prodotto innumerevoli brani (molti di essi considerati ever green) ballati in ogni angolo del mondo dove esiste tale genere (hardstyle per la cronaca).

È veramente triste leggere che mi si attribuisca qualcosa che non sia “mio” per questi scopi.

Si tratta di un “live” dove io propongo un brano e dove il mio vocalist (Sandro Replay) dice una zingarata per far ridere la gente facendo dell’intrattenimento goliardico in un locale pubblico.



Parliamo tra l’altro di quasi vent’anni fa...È stata un’uscita goliardica che ha avuto molto successo, non lo nego... E ci ridiamo ancora sopra, perché è diventato uno spezzone leggendario.

Chi sta al di fuori dei nostri ambienti forse questo non lo sa, ma a maggior ragione dovrebbe informarsi prima di aprire bocca a sproposito.

Mi chiedo il perché di quest’uscita volutamente denigratoria e ne posso immaginare le motivazioni tutte politiche.

Ora, piccola premessa, negli ultimi anni i mitici seratoni di S.Silvestro non sono esattamente in voga nei locali da ballo (discoteche) ed io ho preferito saltarli a pié pari.

Due settimane fa Sandro Sabatino (in arte Sandro Replay) mi ha detto che avrebbero fatto il remember Alhambra in Piazza Matteotti a Sarzana proprio a Capodanno.

Essendo sarzanese ed avendo iniziato a muovere i primi passi da dj proprio in quella discoteca, gli ho detto che, essendo in zona e non lavorando quella sera, mi avrebbe fatto piacere esibirmi come tributo alla mia città (tra l’altro senza percepire alcun compenso, ma solo per l’amore verso Sarzana e soprattutto per l’Alhambra).

Ed ecco che giunge il Suo attacco con il quale denigra con illazioni basate su uno spezzone di dj set di oltre 20 anni or sono un produttore che nei suoi testi parla di ben altre cose (“Eternal”, “Don’t Give Up”, “Shine Again” per citarne 3 su 200).

Sono sicuro che lei, avendo ricoperto dei ruoli di spessore, sia una persona colta e che non avrà nessuna difficoltà, qualora voglia informarsi sul mio REALE operato, a leggerne i testi (in inglese) e ad interpretarli.

Vede sig. Bufano, io ho capito che tramite la mia musica riesco a donare energia e speranza a tanta gente; e la musica è la mia ragione di vita.



Buon Natale

Valerio Mascellino (esoticamente in arte Tatanka)