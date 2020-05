"Superare equivoci? Vesigna si unisca a nostra battaglia contro digestore"

Sarzana - Val di Magra - “Superare quegli equivoci che oggi di fatto impediscono di realizzare il biodigestore nello spezzino”. L’affermazione fatta dal segretario regionale della Cgil Federico Vesigna nel dibattito organizzato da Legambiente Liguria sulla gestione del ciclo dei rifiuti ha finito per creare essa stessa un equivoco. Il segretario ligure della Cgil sembra voler sollecitare la realizzazione del biodigestore nello spezzino. Ma tutta una serie di sue affermazioni vanno in senso contrario per cui ci sembra opportuno chiedere che chiarisca, magari aprendo lui per primo quel confronto con i cittadini spezzini impegnati a contrastare una gestione folle dei rifiuti. Vesigna ha puntato il dito sui costi economici e ambientali della scarsa raccolta differenziata e dalla carenza degli impianti in Liguria. Afferma che 34 Tir percorrono 320 chilometri al giorno per portare fuori regione i rifiuti indifferenziati e l’organico soprattutto in impianti dell’Alessandrino (la distanza non è 160 km). Si preoccupa dell’emissione di 1.500 tonnellate CO2 in atmosfera. La sua preoccupazione è fondata, ma gli sfugge che l’impianto di TMB di Saliceti è concepito per trattare 105 mila tonnellate di rifiuti indifferenziati. La nostra provincia ne produce meno di trenta mila. Il resto deve venire da Genova. Con quanti Tir al giorno per 200 chilometri?



Vesigna poi avanza il sospetto che il biodigestore anaerobico per trattare i rifiuti organici della nostra provincia, progettato da RECOS a Saliceti, possa accogliere parte dell’umido di Genova. Sospetto fondatissimo, anzi realtà. E’ dimensionato a 90 mila tonnellate. Quello previsto nel 2014 per lo Spezzino, per il quale era stata anche aggiudicata la gara a Iren, aveva la capienza di 32 mila tonnellate ed era localizzato a Boscalino. Copriva il nostro fabbisogno provinciale. Vesigna da dove pensa che arriveranno le altre tonnellate di organico? E con quanti TIR?

Il dirigente della Cgil chiede di ripartire dagli impianti previsti sin dal 2014 e di “farlo con chiarezza nel rapporto con i cittadini”. Ma allora perché quella battuta infelice e ambigua di “superare gli equivoci che impediscono di realizzare il biodigestore nello Spezzino”? Si associ, come ha fatto da tempo Legambiente, alla nostra battaglia, sostenuta anche in strada da migliaia di cittadini, per contrastare il progetto di biodigestore da 90 mila tonnellate a Saliceti, sito con criticità idrogeologica, sismica, ambientale, prossimo al centro abitato, non previsto nei Piani provinciali.



E’ in gioco la pianificazione pubblica della gestione dei rifiuti in Liguria con il rischio concreto che finisca in mano a un monopolista e che obbedisca a logiche di profitto privato e non d’interesse pubblico. E’ necessaria una revisione del piano di ambito attuale e una corretta valutazione ambientale strategica. Prendiamo in considerazione altre soluzioni tecnologiche e di sito praticabili in tempi stretti. Apriamo il confronto per scegliere la soluzione più adatta al nostro territorio. Siamo convinti che con le tecnologie oggi in campo possiamo risparmiare tanti quattrini, immettere meno gas serra, occupare più dei venti lavoratori previsti da Recos a Saliceti e abbattere i costi. Noi siamo pronti. Ma intanto blocchiamo il “turismo dei rifiuti” in Liguria che fa della nostra vallata la pattumiera di Genova e del Tigullio.



Comitato Sarzana, che botta! / Comitato No Biodigestore Saliceti / Acqua Bene Comune / Legambiente / Italia Nostra / Cittadinanzattiva







