"Subito un bando per il porticciolo di Bocca di Magra"

Il sindaco De Ranieri: "Sarà tenuta in debita considerazione la clausola sociale per i lavoratori coinvolti".

Sarzana - Val di Magra - "A seguito della proroga concessa alla curatela fallimentare con Delibera di Giunta, dove si autorizzava la stessa alla prosecuzione fino al 31 marzo 2018 del contratto di affitto di ramo d'azienda alla Marina Azzurra Yachting srl, al fine di verificare le condizioni per la cessione dell'azienda, in data 30 gennaio us il Giudice Delegato ha autorizzato il Curatore a terminare la gestione”.



Lo afferma in una nota il sindaco di Ameglia Andrea De Ranieri, il quale in merito alla situazione del porticciolo precisa: “Alla luce di questa decisione il Comune prenderà atto della cessazione dell'attività di gestione così come regolamentata dall'Ente e provvederà celermente ad individuare un nuovo gestore. Vista l'urgenza – sottolinea - gli uffici sono stati allertati per provvedere alla redazione di un bando che tenga in debita considerazione la clausola sociale per i lavoratori coinvolti in modo da garantirne il posto di lavoro. A seguito della riconsegna verrà emessa apposita ordinanza per regolamentare l’ormeggio delle imbarcazioni nelle more dell'individuazione del nuovo gestore”.