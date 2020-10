"Struttura Cardinal Maffi è uscita dal contagio"

Sarzana - Val di Magra - “Abbiamo avuto l’esito dei tamponi, tutti negativi, la struttura è uscita dal contagio”. E’ quanto hanno comunicato in una nota i responsabili della residenza psichiatrica Olmarello della Fondazione Cardinal Maffi Silvia Marcesini e Matteo Pardini dopo il focolaio che si era sviluppato nelle scorse settimane.

“Ne siamo davvero felici - hanno sottolineato - e lo comunichiamo ai nostri colleghi, e anche all’esterno delle strutture, perché è utile a tutti sapere che si può vincere, che si può guarire, che può tornare il sereno”.

“Il giorno 12 Settembre abbiamo scoperto che 21 tra i nostri fratelli preziosi e 5 tra gli operatori avevano contratto il Covid 19. La nostra struttura, come tutte le altre della Fondazione Casa Cardinale Maffi, fino a quel momento era rimasta immune dal Covid, e questo era quasi un miracolo. Ora con la nuova situazione eravamo diventati – come tante altre realtà simili in Italia – più fragili e nella necessità di moltiplicare ancor più le attenzioni. L’ultimo periodo è stato molto impegnativo: per gli operatori che dovevano sempre muoversi dentro gli scafandri protettivi, e per i fratelli preziosi, sottoposti ad una tensione molto alta, e i per i familiari costretti ad aspettare inermi da casa il passare delle giornate. Ma oggi, è un nuovo giorno. L’esito dei tamponi ci rende felici. Ce la possiamo fare”. I responsabili hanno inoltre ringraziato tutte le persone che hanno dato il proprio prezioso contributo per uscire da questa situazione: "Tutti i colleghi con i quali siamo stati in prima linea a combattere il virus e i quali non hanno mai smesso di fare il proprio lavoro con il cuore; la direzione e la task force con la quale siamo stati in contatto diretto sempre, la Protezione civile che ci ha fornito una tenda per cambiarci, i famigliari che da casa ci incoraggiavano a tenere duro e andare avanti e tanti altri amici della fondazione che in vario modo ci hanno aiutato, supportato e non ci hanno fatto mai mancare il loro sostegno, possiamo dire di non essere mai stati soli in questa battaglia. Grazie a tutti”.