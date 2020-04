"Sto meglio e mi sento fortunato, non andate a cercarvela"

Sarzana - Val di Magra - “Sono un po' restio alle imposizioni e quando mi hanno detto 'stai a casa' ho deciso di starne lontano per un mese”. La battuta di Andrea Bertucci, 43enne ex consigliere comunale, è ovviamente ironica e racchiude quattro settimane vissute a fronteggiare da positivo il Covid-19, prima al Pronto Soccorso del San Bartolomeo, poi nel reparto infettivi del Sant'Andrea della Spezia e ora nell'ex ospedale militare Falcomatà dove attende gli ultimi due tamponi e gli esiti prima di poter finalmente tornare nella sua Nicola a Luni.

Un'esperienza tutt'altro che facile raccontata in diretta Facebook ieri sera all'interno della lodevole iniziativa social “Live dal divano” ideata da Roberto Bedini e Massimiliano Bianchi che in queste settimane di quarantena sta tenendo unita non solo la comunità di Luni, ma anche quelle dei comuni vicini con interviste, concerti, approfondimenti ma anche testimonianze dirette come quella di Bertucci, intervenuto in una serata dedicata anche all'attività della Pubblica Assistenza.



“Quando sono arrivato in Pronto Soccorso – ha spiegato – la dottoressa che mi ha visitato mi ha detto “lei è venuto qui per un sospetto ma se non ce l'ha rischia di prendere il virus”. Bisogna fare il possibile per evitare di gravare sul sistema sanitario per qualsiasi motivo, non solo per il rischio di ammalarsi ma anche per non pesare ulteriormente sul personale medico. Ho avuto anche modo di vedere con quante e quali difficoltà lavorano i volontari della Pubblica Assistenza che svolge interventi delicatissimi perché i mezzi devono sempre essere sanificati dopo ogni intervento. Da 'fuori' – ha aggiunto – non è possibile rendersi conto di cosa significa operare in ambito ospedaliero e di soccorso in questo momento e di quanto è complicata la gestione delle strutture. Chi dimentica un effetto personale in spogliatoio, ad esempio, non può prenderlo fino a fine turno, il personale lavora in condizioni difficili e per certi versi mortificanti visto che lavorando con più guanti e volto coperto non si riescono a svolgere senza problemi anche le cose più semplici come un prelievo. Io sono arrivato in Pronto Soccorso il 16 marzo e forse in quel momento c'era ancora un po' di impreparazione nella divisione dei percorsi, nella notte che ho trascorso in osservazione ho dormito con un'altra persona. Il reparto infettivi invece era ovviamente più strutturato mentre qui nella struttura post ospedaliazzazione l'età media è fra i 50 e i 60 anni, bisogna capire che il coronavirus colpisce tutti indistintamente e non necessariamente solo gli anziani. Quando sono stato dimesso dall'ospedale prima di arrivare qui dopo tre settimane il dottore mi ha detto “é fortunato ad uscire, non tutti ce l'hanno fatta”. Non c'è certezza della cura e il virus può colpire anche il sistema cardiocircolatorio quindi bisogna fare attenzione”.

In merito alle sue condizioni Bertucci ha aggiunto: “Dopo tre settimane di ossigeno ho recuperato la voce, le forze e la serenità, voglio ringraziare tutti quelli che mi hanno dimostrato la loro vicinanza. Qui dove festeggerò anche il compleanno c'è uno spirito diverso anche se la procedura sarà ancora lunga. Non vedo l'ora di tornare dalla mia famiglia ma lo farò in tutta sicurezza, visto che i risultati dei tamponi ai quali ci siamo sottoposti io e i miei famigliari il 19 marzo non sono mai arrivati, forse anche a causa della scarsità di reagenti a disposizione”.



Quindi l'appello rilanciato anche oggi ai nostri microfoni: “E' importante scoraggiare comportamenti che possono sembrare innocenti come una passeggiata ma è fondamentale essere prudenti perché il momento è veramente particolare. Capisco – sottolinea oggi Bertucci – quanto sia dura stare in casa ma è l'unica arma che abbiamo per sconfiggere un virus che passa rapidamente da una febbre a 37,5 a un ricovero ospedaliero e in molti casi al decesso. Dobbiamo tenere duro e mantenere il distanziamento sociale. Mi ritengo fortunato perché sto meglio e perché la mia famiglia non ha avuto conseguenze ma invito tutti a non andarsela a cercare. Mi resta un rammarico – conclude – perché se un domani incontrassi per strada medici e infermieri che mi hanno assistito e dei quali ho visto solo gli occhi non potrei salutarli e ringraziarli per quanto hanno fatto per me e per tutte le persone colpite”.