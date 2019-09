"Spostare neuropsichiatria alla casa della salute non è soluzione migliore per le famiglie"

Sarzana - Val di Magra - “Si sente da diverso tempo parlare di un imminente spostamento della sede di Sarzana del servizio di neuropsichiatria infantile. Le voci sono state tante e spesso confuse e così, come “Insieme per i diritti dei nostri figli”, abbiamo chiesto e ottenuto un appuntamento con la direzione socio sanitaria spezzina, svoltosi ad agosto”. Così l'associazione che aggiunge: “L’incontro, voluto in quanto sia come realtà associativa sia come genitori siamo molto perplessi sul luogo predestinato per accogliere i nuovi ambulatori, ha fatto emergere che lo spostamento (necessario in quanto il contratto di locazione è giusto alla sua scadenza) è stato deciso in un’ottica aziendale di utilizzare spazi di proprietà ASL vuoti o in uso attualmente, come in questo caso, ad altri uffici non ASL”.



“Durante la lunga e intensa riunione abbiamo espresso tutti i nostri dubbi e analizzato quali siano i problemi relativi allo spostamento del servizio nella casa della salute (mancanza di parcheggio in primis, scarsa accessibilità per i bimbi in carrozzella, mancanza di ingressi separati e la non idoneità delle stanze per le terapie). Asl ha precisato che dovranno essere eseguiti dei lavori per rendere idonei gli ambulatori, che le nostre osservazioni sarebbero state prese in considerazione e che saremmo stati convocati per vedere il progetto della nuova disposizione degli spazi”.



“In tale occasione ci è stato anche comunicato che l'iter per l'apertura del centro di Castelnuovo Magra sta andando avanti anche se con qualche intoppo e che diverse risorse verranno assunte a fronte di tale apertura. Rimaniamo in attesa di notizie da parte della direzione ASL consapevoli del fatto che lo spostamento della neuropsichiatria nella casa della salute non è, per le famiglie, la soluzione migliore”.