"Situazione criticà per la sanità spezzina"

Le associazioni che hanno redatto il "Manifesto della sanità" organizzano un evento nella sala consiliare del Comune.

Sarzana - Val di Magra - Nuovo incontro delle associazioni Confederazione Centri Liguri Tutela del Malato, Cittadinanzattiva, Sarzana in Movimento, S.O.S. Sanità spezzina per sabato 13 aprile a Luni nella sala consiliare del Comune per una relazione sullo stato di salute della sanità spezzina.

In una nota il gruppo rilancia sul manifesto della sanità e ripercorre quelle che ritengono le criticità più pesanti: "Mancano 286 posti letto e circa mille persone tra infermieri e medici, le liste di attesa aumentano ogni giorno, spostarsi in altre Asl per le cure è diventata una necessità, i lavori del nuovo ospedale del Felettino sono al palo e l'ospedale di Sarzana è ogni giorno più dequalificato".

"Tra le nostre attività - si legge in una nota - è stata calendarizzata per il 10 maggio la riunione alla Spezia quartiere Chiappa, il 19 aprile nel pomeriggio una nostra delegazione e' stata invitata a riferire alla Commissione Sanità del Consiglio Comunale della Spezia e ringraziamo i consiglieri Melley, Centi e De Muro per il sostegno. Sono in corso contatti con l'Ass Afap per calendarizzare un evento che riguardi anche i problemi della psichiatrica nello specifico Asl 5. Nella prossima settimana alcuni di noi incontreranno la delegazione regionale dell'Anaoo (sindacato medici ospedalieri, ndr)".