"Sindaco Ameglia, maleducazione istituzionale e scarsa attenzione per cittadini"

Sarzana - Val di Magra - "Ieri mattina gli esponenti della neonata associazione 'Enrico Calzolari Pro Monte Caprione' si sono recati ad Ameglia in Comune per incontrare, come concordato, il sindaco Andrea De Ranieri, e fargli dono della tessera onoraria dell'associazione, come fatto con il sindaco di Lerici (foto, ndr). Hanno atteso più di mezz'ora ma il sindaco non si è presentato e non ha avuto nemmeno la decenza di una telefonata di scusa o di rinvio". Non le manda a dire Pietro Tedeschi, commissario del Parco di Montemarcello, Magra e Vara, che parla di "maleducazione istituzionale e mancanza di attenzione verso cittadini del suo comune e verso coloro che volontariamente si vogliono occupare di storia e preistoria del Caprione. Questo malcostume mi auguro non sia formativo per quelli che verranno. Intanto la prossima settimana si svolgerà la consegna della tessera onoraria alla sindaca di Arcola".