"Senza mascherine le Pubbliche assistenze si fermeranno presto"

Sarzana - Val di Magra - Ancora qualche giorno di autonomia, poi l'opera di tante pubbliche assistenze non potrà continuare se non arriveranno subito nuovi dpi. Ingranaggio fondamentale nel meccanismo dell'emergenza, i volontari delle ambulanze (e non solo) continuano al contempo a portare avanti i servizi tradizionali, alcuni dei quali delicati almeno quanto la presa in consegna di un sospetto caso di Covid-19. Senza però i dispositivi di protezione, tutto rischia di rallentare o addirittura fermarsi.

L'allarme arriva da più parti ed è spiegato da Rebecca Corsale, una volontaria della PA di Vezzano Ligure. "Quotidianamente all'interno dell'associazione di cui faccio parte vengono utilizzate circa 40 mascherine per soccorsi, dializzati, servizi programmati ecc. - è il conto - Le uniche mascherine che ci sono state fornite da quando è iniziata l'emergenza Covid-19 sono state venti. Stiamo andando a 'raccattare' mascherine a casa della gente ,perché fortunatamente c'è ancora qualche anima buona. Tra qualche giorno, se dovessimo realmente chiudere, ci saranno i dializzati che non potranno essere accompagnati a fare la terapia e senza troppi giri di parole. Senza la terapia un dializzato muore!".

Una corsa contro il tempo che si spera di vincere. Per domani è atteso un carico di 40mila mascherine in arrivo dalla Sardegna, che però dovranno servire anche a rimpinguare le scorte degli ospedali. "Ad oggi nessuna delle istituzioni, in primis la Protezione Civile della Spezia incaricata alla distribuzione, ci ha contattato. Non sappiamo più come dirlo: andando di questo passo, tra qualche giorno tante Pubbliche assistenze chiuderanno".