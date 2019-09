"Seduto in quel bersò..." alla scoperta di Zanego

Sarzana - Val di Magra - L'Ente Parco regionale Montemarcello Magra Vara, organizza per domenica 29 settembre, per la “Giornata dei sentieri liguri”, "Seduto in quel bersò..." un'escursione guidata dedicata alla natura, al paesaggio e ai sapori dell’area protetta. La giornata prevede un percorso lungo 9 km da La Serra a Zanego accompagnati da una guida ambientale escursionistica, Andrea Pucci, che illustrerà le emergenze naturalistiche e paesaggistiche incontrate. Sosta per l’ora di pranzo presso l’Azienda Agricola “Pian della Chiesa” di Zanego dove il proprietario Ottavio Muzi Falconi offrirà una degustazione del suo vino prodotto con tanta passione e in modo biologico nel territorio del Parco.

L’azienda offrirà anche uno splendido scenario per il pranzo. Seduti ad una lunga tavola fra i filari delle viti di Pian della Chiesa, si pranzerà con panino e focaccia preparati da Achille Biscotto Lanata in arte Biscotto. Un tripudio di sapori grazie agli ingredienti utilizzati da questo artista della cucina: i “Muscoli della Spezia” offerti dalla Cooperativa Mitilicoltori Spezzini, il miele (Apicoltore Pini di Calice al Cornoviglio), il lardo di Colonnata, la focaccia del Panificio Rizzoli di La Spezia, le erbe aromatiche. L’escursione dura tutto il giorno, con un dislivello di 212 m. Il costo è di 10 euro a partecipante. Il ritrovo è alla Serra, in Piazza Bacigalupi alle ore 9.00.



E’ obbligatoria la prenotazione ai numeri 0187691071 o 3271273871 (Cooperativa Hydra)