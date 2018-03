"Se vogliamo essere attrattivi le spiagge devono essere pulite"

Via agli interventi di pulizia a Fiumaretta. Giampedrone: "Obiettivo della Regione è avere litorale pronto per Pasqua. Sarzana? Non sono venuti nemmeno alla riunione tecnica ma spero che il loro intervento sia comunque efficace".

Sarzana - Val di Magra - “Parliamo sempre di destagionalizzazione ma se arriva Pasqua e la situazione delle spiagge è questa allora non si può essere attrattivi. L'obiettivo della Regione è quello di arrivare al primo Aprile con il litorale pulito e le strutture già in grado di offrire un servizio”. Lo ha detto l'assessore regionale alla Protezione Civile Giacomo Giampedrone nel corso del sopralluogo effettuato questa mattina a Fiumaretta, dove sono iniziati i lavori di sgombero dei detriti finanziati dall'ente con 400mila euro divisi equamente fra i comuni di Ameglia e Sarzana. “Il nostro è stato un provvedimento di criterio emergenziale – ha sottolineato – ma in un'area come questa l'alto pregio turistico non può essere secondario e un conto è presentarsi fra quindici giorni con il litorale pulito e accogliente, ben diverso farlo a giugno. Mi auguro che tutti mettano le ruspe in campo a breve”.



Nel tratto amegliese quelle all'opera saranno di tre ditte differenti (cooperativa Levante, Cargiolli e Scamoter) che lavoreranno in altrettanti lotti su spiagge e scogliere da Punta Sanità al Bagno Neda sul confine di competenza. “Abbiamo scelto di coinvolgere tre differenti realtà per accelerare i tempi – ha spiegato l'assessore ai lavori pubblici Bernava – visto che il primo obiettivo è quello di ripristinare gli arenili, sarà una corsa contro il tempo ma contiamo di farcela. Abbiamo chiesto alle ditte di lavorare il più possibile i materiali per abbatterne il costo di smaltimento mentre l'attività di stoccaggio nei vari punti scelti sarà continua per evitare di spostare troppo materiale”. “Lo smaltimento dei detriti era la preoccupazione maggiore – ha proseguito il sindaco De Ranieri – per questo motivo abbiamo riunito tutti per evitare la creazione di discariche improprie come accaduto nel 2014. La delibera regionale ci darà inoltre la possibilità di procedere al ripascimento di alcuni tratti di spiaggia sia a Bocca di Magra che qui a Fiumaretta”.



“Sono convinto che i 400mila euro siano sufficienti ma abbiamo volutamente inserito anche la possibilità di utilizzarli per anche per il ripascimento. Noi rispondiamo solo al criterio emergenziale – ha sottolineato Giampedrone – per cui lo smaltimento sarà a carico degli enti. Perché sono venuto qui e non a Sarzana? Quando inizieranno andrò anche da loro – ha aggiunto – non ho più avuto comunicazioni e non li vedo dalla delibera visto che non sono nemmeno venuti alla riunione tecnica convocata per illustrare l'intervento. Senza voler entrare nel merito di quello che fa l'amministrazione di Sarzana – ha concluso – mi auguro che ci sia lo stesso atteggiamento nel voler arrivare a Pasqua con Marinella pulita anche perché il provvedimento è stato fatto nei tempi giusti”.