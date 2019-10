"Se la Regione non blocca procedimento continueremo a bloccare la via Cisa"

Sarzana - Val di Magra - In una nota il Comitato No (Bio)digestore Saliceti esprime "grande soddisfazione per la riuscita della manifestazione che ha visto una moltitudine di persone invadere la via Cisa insieme con altri comitati e associazioni per ribadire le ragioni del no alla realizzazione del (Bio)digestore. Abbiamo voluto lanciare un chiaro segnale alla giunta Toti: se non bloccano il procedimento autorizzativo in corso continueremo a bloccare la via Cisa!".



"Tanti, oltre le più rosee aspettative, i cittadini che sono scesi in strada con noi per manifestare concretamente il proprio dissenso alla realizzazione del progetto di Re.Cos-Iren insieme con altre associazioni e comitati. Molti anche i volti della politica e in questo senso auspichiamo di poter finalmente vedere atti amministrativi concreti".