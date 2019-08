"Se Genova sarà inadempiente i suoi rifiuti non arriveranno qua"

Sarzana - Val di Magra - Si è incardinata per ore sulle questioni procedurali che riguarda il progetto del biodigestore a Saliceti la terza seduta dell'inchiesta pubblica indetta dalla Regione nell'ambito della Valutazione di impatto ambientale dell'impianto proposto da Recos.



Ad aprire i lavori è stato Carlo Ruocco, portavoce del comitato Sarzana, che Botta!, che ha definito il progetto "al di fuori del contesto normativo".

"Nel 2015 venne varato il Piano regionale rifiuti in cui si dice che la Provincia deve individuare il sito idoneo. Nel 2016 Acam ha lanciato la gara per trovare un partner privato per gli impianti di trattamento a Saliceti e Boscalino e un anno fa, nell'agosto del 2018, il consiglio provinciale approvava il Piano d'area che prevedeva proprio a Boscalino l'impianto per il rifiuto organico, al termine di un percorso di due anni di Vas. Recos stessa ha presentato un progetto per Boscalino - ha ricordato Ruocco - e alle obiezioni sollevate da Arpal sulla convivenza in termini di spazio col comparatore attuale rispose con integrazioni che dimostravano la possibilità di coesistenza. Un passaggio salutato con commenti positivi da parte dell'assessore regionale all'Ambiente, Giacomo Giampedrone. Poi, all'improvviso, tutti si sono dimenticati di quanto fatto prima e il 12 aprile Recos presenta il progetto per Saliceti e la giunta regionale ha aperto l'iter autorizzativo, con l'avvallo del consiglio regionale. Ma Saliceti non è citato nella pianificazione regionale. Nemmeno, come sostiene qualcuno, nel piano del 2003 perché allora si parlava di digestione aerobica. E invece si sta andando avanti come se niente fosse e viene il dubbio che l'esito dell'inchiesta pubblica possa essere solamente l'imposizione di qualche limitazione o di qualche prescrizione. L'inchiesta è una foglia di fico?".



Ruocco ha ribadito a tal proposito che in un documento della commissione Ambiente della Regione si diceva che nell'ambito dell'inchiesta pubblica sarebbero state prese in considerazione anche soluzioni alternative. "Dove sono? E perché non è stato reso noto che nel frattempo è in atto una conferenza di servizi per l'ampliamento del depuratore di Ghiarettolo per consentire il trattamento dei reflui dell'attuale Tmb?", ha chiesto il rappresentante del comitato.



Le repliche sono arrivate dal dirigente della Provincia, Marco Casarino. "Stando al Testo unico la Provincia deve individuare i siti per lo smaltimento (cioè le discariche) e dire quali invece non sono idonei per realizzare impianti di recupero e trattamento, come il biodigestore. Quindi il Piano della Provincia è assolutamente coerente con la norma e le conclusioni della Vas sono relative a una delle aree già identificate. Boscalino sarebbe stato un sito adatto per il trattamento della Forsu prodotta dalla provincia spezzina (ovvero 20mila tonnellate annue), poi, con il Piano d'ambito regionale le quantità da trattare sono aumentate e ora siamo in fase di valutazione dell'ipotesi proposta da Recos. La matrice che seguono i nostri uffici - ha garantito Casarino - è quella del rispetto delle norme e di un livello di sicurezza sufficiente".



Il comitato è passato ad illustrare il secondo punto, sostenendo che con il Piano regionale attuale la provincia della Spezia diventerà la pattumiera di Genova. "Noi manderemo a Scarpino 13.500 tonnellate di inerti, mentre da Genova e dal Tigullio riceveremo 138.000 tonnellate di rifiuto sporco, da trattare. La discarica di Scarpino ha una disponibilità limitata ai prossimi 10 anni, mentre l'impianto di Recos sarebbe autorizzato sino al 2043. E intanto sparisce dalla pianificazione il biodigestore di Isolona. Così pagano le province virtuose, quelle che fanno la differenziata e si dotano di impianti di trattamento, con l'aggravante dell'impatto ambientale dovuto al trasporto dei rifiuti. Che potrebbero aumentare a dismisura, visto che dalle 85mila tonnellate del Tmb si potrebbe arrivare a 105mila in caso di emergenza, mentre la Regione suppone un aumento a 130mila per una non meglio precisata emergenza connessa al crollo del Ponte Morandi. Veniamo trattati come una colonia e anche i costi per i cittadini sono iniqui: alla Spezia l'indifferenziato ha un costo di smaltimento di 181 euro per tonnellata, a Genova di 110-120, per l'umido rispettivamente 93,5 e 68-85. Il risultato è che più differenzi e più impianti hai e più paghi... Per noi è doveroso sospendere il Piano e avvirea una variante per la perequazione di impianti, quantità, costi, disagi e rischi tra tutte le aree della Liguria".



"Oggi Saliceti tratta per metà rifiuti spezzini, per metà provenienti dal Tigullio. E' una scelta fatta anche in linea con l'ammodernamento dell'impianto dopo l'incendio di qualche anno fa e la necessità di dividere i costi con altri territori. E anche per questo che la tariffa spezzina è elevata. Ma le 85mila tonnellate non sono mai state superate e l'emergenza legata al Morandi riguarda la perdita di un impianto di tritovaglio di Amiu che si trovava sotto uno dei piloni - ha spiegato ancora Casarino -. L'incremento della capacità del depuratore di Ghiarettolo era previsto dall'Aia e sino a quando non saranno apportate le modifiche previste Acam porterà i reflui da altre parti. Per noi l'ambiente è la priorità".



"La Regione - si è inserito Andrea Baroni, funzionario regionale - considera la Liguria come un unico ambito in fatto di impianti e volumi. Lasciando da parte il territorio imperiese che è fondamentalmente autonomo, sono stati previsti tre impianti di Tmb da circa 100mila tonnellate annue e tre biodigestori da 60mila. E da qui derivano le quantità e gli impianti previsti a Saliceti. Altra cosa è l'emergenza della Città metropolitana che riguarda solamente il 2019 e il 2020. E nei primi 6 mesi dell'anno sono state conferite solamente 15mila tonnellate di rifiuti genovesi al Tmb di Saliceti, che, in totale, nel 2017 ha trattato 77mila tonnellate e nel 2018 65mila".



"Non mi sembra equo che ci siano impianti di uguali capacità in territori che hanno popolazioni nettamente differenti. Così - ha sentenziato Ruocco - è molto comodo per Genova e per l'assessore Giampedrone che se vorrà essere rieletto in Regione o se vorrà andare in Parlamento dovrà contare sui voti dei cittadini della Lanterna... E inoltre non risultano progetti presentati in provincia di Genova. Per noi questo è un campanello di allarme viste le quantità massime ipotizzate per i nostri impianti. Dopo questa Via potremmo aspettarci di tutto...".

"Quello che fa fede - ha risposto Casarino - è l'autorizzazione che viene rilasciata, non le possibili quantità ipotizzate dalla Regione. E nel caso di aumenti ci dovranno essere nuove procedure autorizzative. Al termine di questo percorso di Via il biodigestore non andrà oltre le 60mila tonnellate. Se Genova sarà inadempiente e non realizzerà gli impianti previsti nel Piano regionale i rifiuti genovesi non arriveranno nel nostro territorio. Lo garantisco. E scommetto una cena con Ruocco che a fine 2019 il Tmb non supererà le 85mila tonnellate".