'Sarzana tollerante e solidale', il saluto al presidente dei vescovi

Sarzana - Val di Magra - Sono culminate questa mattina alle 11 le celebrazioni per il Preziosissimo sangue a Sarzana. Dopo la processione di ieri e prima della Messa per gli infermi celebrata dal Vescovo diocesano alle 18 di oggi, nella tarda mattinata il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, il Cardinale Gualtiero Bassetti ha presieduto la solenne concelebrazione eucaristica in onore della celebre Reliquia, custodita da oltre un millennio a Sarzana.

La sua omelia è stata tutta incentrata sul significato del Sangue di Cristo, versato per il riscatto e la salvezza dell'umanità come simbolo del sacrificio e della lotta che ciascun credente deve affrontare, attraverso l'esercizio della misericordia verso gli altri, anche nelle più estreme difficoltà dell'esistenza, per raggiungere la pienezza di un'autentica comunità in questa vita e la redenzione dell'anima.

Nessun riferimento alla contingente attualità nelle parole del Vescovo di Perugia e presidente della CEI, che pure è spesso balzato agli onori delle cronache per coraggiose prese di posizione - in sintonia con Papa Francesco - su accoglienza, promesse facili della politica e uso strumentale di simboli religiosi.

Sotto questo punto di vista era risultata più esplicita e 'radicale' l'omelia tenuta il giorno prima dal Vescovo di Volterra a conclusione della solenne processione.

All'arrivo del Cardinal Bassetti, all'esterno della Cattedrale, un piccolo gruppo di fedeli cittadini ha srotolato uno striscione che recitava "Sarzana tollerante e solidale saluta il Presidente dei Vescovi italiani". Se si trattasse di un omaggio spontaneo al più autorevole esponente della Chiesa italiana o di un messaggio di sostegno nel suo quotidiano e non facile confronto con un'autorità civile non sempre ritenuta perfettamente allineata al messaggio evangelico non è dato sapere; l'alto prelato ha comunque rivolto a chi sosteneva lo striscione un sorriso ed un particolare cenno di saluto, proseguendo poi la sua marcia verso l'interno della Cattedrale.