"Sarzana locale all'aperto? Riapertura sarà marcia verso il patibolo"

Sarzana - Val di Magra - “Se apriamo falliamo”. La scritta ben visibile sulla saracinesca chiusa del Kulchur 21, pub e bar di via Gramsci a Sarzana, esprime chiaramente lo stato d'animo del titolare Eros Sabella in merito alla riapertura delle attività dal prossimo 18 maggio. “E' assurdo pensare che fra una settimana si tornerà alla normalità – spiega – avremo solo l'opportunità di aprire ma sarà solo una marcia trionfale verso il patibolo perché avremo incassi ipotizzabili al massimo al 30% e continueremo ad avere spese del 100%. Non ci saranno turisti italiani né stranieri e sarà difficile vedere anche clienti locali perché non tutti saranno felici di uscire e consumare fra barriere di plexiglas e distanze obbligate. Non è nemmeno pensabile di poter sopravvivere con l'asporto. È ora di smetterla di fare propaganda dicendo che si riapre e siamo tutti contenti, non stiamo facendo capricci ma ci troviamo in un momento di difficoltà e ci serve una mano per ripartire, poi dopo ce la caveremo da soli come abbiamo sempre fatto”.



“Dal 9 marzo siamo stati chiusi giustamente per il lockdown – aggiunge – nelle nostre casse da allora non è entrato un euro e per alcuni gli incassi sono crollati già con due settimane di anticipo quando la gente ha iniziato a non uscire per paura del contagio. Un periodo nel quale abbiamo continuato a fare la spesa per mangiare, a pagare bollette, affitti, rate dei mutui di casa o dei locali. I più fortunati di noi si sono ritrovati in tasca i 600 euro, i dipendenti nemmeno quelli della cassa integrazione. Una situazione assurda”.



Sabella poi sottolinea: “Da due mesi si sta facendo solo una becera campagna elettorale ma aprire in queste condizioni non sarà una festa e non risolverà nulla. Non abbiamo ancora disposizioni sanitarie chiare, non sappiamo nemmeno come dobbiamo mettere i tavoli ma non possiamo nemmeno pagare i fornitori per riempire i frigoriferi. Si parla del credito d'imposta ma non ce ne facciamo nulla se non riusciamo nemmeno a pagare le tasse, cosa che abbiamo sempre fatto senza mai saltare uno scontrino. Abbiamo bisogno di liquidità, di una mano sugli affitti, non è più questione di “reinventarsi” ma di poter alzare la testa avendo delle certezze”.



“Ho letto che 'Sarzana sarà un grande locale all'aperto' ma dopo che abbiamo riconsegnato simbolicamente le chiavi al sindaco nessuna delle nostre richieste è stata accolta. Ci è stato dato solo un piccolo contentino con lo spazio gratuito all'esterno, ma non sarà questo ad evitare di farci fallire o morire di fame. Io ad esempio non posso ampliarmi ulteriormente ma ci sono anche colleghi che non hanno nemmeno lo spazio esterno, loro non saranno nel grande locale di Sarzana e dovranno morire? Non chiediamo l'elemosina a nessuno e non vogliamo essere mantenuti, vogliamo solo esssere messi nelle condizioni di poter ripartire. Dandoci una mano adesso, e lo dico a Comune, Regione e Stato, si eviteranno problemi ancora più grandi fra qualche mese perché ci saranno ancora più persone che non potranno mantenersi. In questi due mesi – prosegue il titolare del Kulchur 21 – ho pagato tutto quello che ho potuto ma è assurdo che dopo due mesi di chiusura debba pagare anche la tassa su rifiuti che non ho prodotto. Inoltre sarò responsabile anche per la salute dei miei dipendenti perché se qualcuno si ammalerà di Covid la responsabilità sarà mia, devo lasciarle a casa? Sempre che riesca a pagargli lo stipendio dopo un mese di apertura”.

Infine Sabella pone anche l'attenzione su due temi legati al commercio ma non solo: “L'attuale sistema di riapertura ha anche altri rischi: è un dato di fatto che dove c'è lo Stato è assente il terreno diventa fertile per la criminalità e nel nostro settore il pericolo reale è quello dell'usura. Mi preoccupa inoltre la possibilità che nel mondo del commercio qualcuno sentendosi “defraudato” dallo Stato si senta legittimato a non fare più scontrini e fatture potando il sistema al collasso. Purtroppo – conclude amaramente vedo un 'muro di gomma' da parte delle Istituzioni che continuano a rimbalzarci, sia come singoli che come forze unitarie, pensando che con dei contentini possano prenderci in giro. Abbiamo bisogno di aiuti subito, altrimenti per il settore sarà un'ecatombe”.