"Salviamo il liceo classico di Sarzana dall'accorpamento"

Sarzana - Val di Magra - Riceviamo un appello degli ex allievi per il liceo classico a Sarzana, tra i quali non mancano numerosi volti locali della politica.



Il liceo classico a Sarzana e` un presidio di cultura secolare: ha formato generazioni di donne e uomini che hanno illustrato il nome della citta` e servito il paese in tutti i campi, dalle professioni alla scuola, dall’arte all’impresa, dalla pubblica amministrazione alla magistratura. Oggi un’avventata iniziativa, che giudichiamo niente di meno che un colpo di mano burocratico, rischia di sottrarre alla citta` il liceo classico per consegnare a un anonimo “polo” provinciale il monopolio della formazione umanistica: cosi` si colpisce al cuore e ingiustamente un istituto come il Parentucelli Arzela`, comunita` che in questi anni ha saputo resistere alle sfide del cambiamento e dell’accorpamento confermandosi punto di riferimento della citta` e del territorio, senza mai rinunciare all’apertura, all’innovazione e alla difesa della propria identita` culturale. Per questi motivi, in qualita` di allievi del liceo classico, ci sentiamo di manifestare pubblicamente il nostro dissenso e di chiedere alle autorita` competenti un impegno diretto e non equivoco affinche´ possa dirsi scongiurato il rischio di una simile menomazione del patrimonio culturale cittadino. Ringraziamo Marco Mezzana e Vilma Petricone per il sostegno espresso a questa iniziativa nella loro qualità di ex dirigenti dell’istituto, insieme all’attuale dirigente Generoso Cardinale e al presidente del consiglio d’istituto Andrea Pizzuto.



Marina Acconci

Sara Accorsi

Francesco Accorsi

Claudio Accorsi

Filippo Agostinelli

Gianmarco Alberini

Elena Alpinoli

Vittoria Ambrosini

Leonardo Andreoni

Stefania Aniceto

Elena Bacigalupi

Egidio Banti

Anna Bardine

Francesco Baruzzo

Marco Lorenzo Baruzzo

Andrea Baudoni

Camilla Bendinelli

Gaia Bendinelli

Corrado Bernardini

Leonardo Bernardini

Elisa Bertinetto

Alessandra Bertone

Caterina Bertone

Giulia Bertone

Paola Betti

Maria Bianchini

Stefano Bianchini

Vittorio Bianchini

Eleonora Biso

Marina Biso

Riccardo Bonvicini

Roberto Bottiglioni

Emilio Bufano

Paolo Bufano

Alice Bufano

Beatrice Canci

Matilde Capetta

Elena Cardino

Ivana Cargiolli

Filippo Casabianca

Rino Casazza

Tiziano Castellini

Giorgia Castellini

Rosarita Cecchinelli

Ilaria Chianca

Generoso Chianca

Michela Chianca

Valeria Chiodo

Anita Cipolli

Luca Colotto

Giuseppe Colotto

Sara D'Amelio

Silvia Dadà

Federica Dei

Laura De Luisa

Giuseppe Della Godenza

Matteo Di Bono

Greta Di Pace

Francesca Ferrabini

Yu Fu Ferrari

Giorgio Furter

Veronica Galli

Roberta Gardelli

Alessandra Giannini

Margherita Giannoni

Alice Gregorini

Giulio Guglielmone

Chiara Guzzo

Immacolata Iemma

Lisa Irvia

Manrico Isoppo

Andrea Lazzoni

Matilde Leonardi

Filippo Lorenzelli

Asja Macili

Sofia Marzari

Paolo Masnadi

Elena Mazzoni

Martina Micheli

Stefano Milano

Giulia Miserendino

Linda Molli

Emanuele Moretti

Beatrice Moretti

Paola Moriconi

Anna Moruzzo

Benedetta Musetti

Eleonora Nardi

Michele Nota

Maria Luisa Nota

Chiara Ottino

Daniela Pagliari

Marco Paluffi

Samantha Pedrana

Beatrice Pellegrinelli

Marta Perazzo

Barbara Pietra

Cesare Pietra

Riccardo Prestigiacomo

Nicola Pucci

Laura Ricci

Leila Riga

Alessandro Romeo

Giuseppina Rossi

Sara Sbarbaro

Roberto Sbrana

Maria Luisa Scavarda

Stefania Silvano

Alessandro Silvestri

Carlo Solinas

Paolo Spadoni

Chiara Spinetta

Roberto Spinetta

Pietro Taravacci

Lucia Taravacci

Camilla Thermes

Angelo Tonelli

Elena Tonelli

Mario Torre

Kim Tosolini

Federico Travaglioli

Camilla Venturini

Enrico Vettone

Rachele Zamperini

Elena Zamperini

Walter Zamperini

Maria Zanetti

Paolo Zanetti

Ilaria Zolesi