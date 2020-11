"Rsa non devono essere usate come strutture Covid"

Sarzana - Val di Magra - “Diciamo basta al poco rispetto e alla poca considerazione per noi anziani da parte della amministrazione e dagli enti pubblici -. Dichiara Claudio Pomodoro, presidente Cna Pensionati La Spezia -. Noi anziani non siamo marginali, non dobbiamo essere considerati come coloro che creano solo problemi destinati ad essere un peso, siamo cittadini attivi e parte integrante della società. Esigiamo la dovuta considerazione e le dovute risposte ai nostri bisogni”.



“È con questo spirito di autodeterminazione che esigiamo dignità in questo momento così difficile -. Prosegue Pomodoro -. Alla luce di quanto detto, non possiamo che trovarci pienamente d’accordo con la proposta dei sindacati pensionati confederali, in merito all'indicazione dell’utilizzo della Rsa esistente a Sarzana, ma mai aperta per accogliere i casi Covid della nostra provincia. Ribadiamo che le attuali Rsa devono essere protette e non possono e non devono essere trasformate in strutture Covid. L'individuazione di strutture idonee per persone positive al virus, vuol dire proteggere gli anziani, le persone più deboli, residenti e in supporto a percorsi riabilitativi, e permettere di curare persone malate con personale dedicato. È inaudito mettere a rischio tutti. È necessaria un'azione immediata. La soluzione proposta dai sindacati è, dunque, la più praticabile e fattibile dinanzi al silenzio assordante delle istituzioni” conclude il Presidente Cna Pensionati La Spezia .