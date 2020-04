"Ritardi nelle consegne delle mascherine. Comuni mai consultati"

Sarzana - Val di Magra - "Si informa e si ricorda alla cittadinanza che la distribuzione gratuita delle mascherine agli abitanti dei comuni con popolazione superiore alle 2mila unità è a carico di Poste italiane spa dietro ad incarico diretto della Regione Liguria. I comuni non sono mai stati consultati per discutere di questa metodologia di distribuzione ed oggi come facilmente prevedibile visto le difficoltà oggettive, dovute alla effettiva carenza di personale di Poste italiane a svolgere i servizi, i ritardi nelle consegne sono visibili a tutti. Pertanto invitiamo chi avesse bisogno di ulteriori chiarimenti a rivolgersi agli uffici preposti della Regione Liguria". Lo si legge in una comunicazione diffusa dal Comune di Vezzano ligure - che di abitanti ne conta oltre 7mila - attraverso la pagina Facebook dell'ente.