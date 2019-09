"Riportiamo il paramento di Niccolò V a Fivizzano"

Sarzana - Val di Magra - Il prezioso parato di Papà Niccolò V "deve" tornare a Fivizzano. Questo il desiderio espresso dal sindaco Gianluigi Giannetti che ieri era a Trento, in occasione della mostra ‘Fili d'Oro e Dipinti di Seta.Velluti e ricami tra Gotico e Rinascimento", assieme a una delegazione composta dall'ex Sindaco Paolo Grassi e dal Senatore Massimo Caleo.

Le vesti papali sono temporaneamente esposte a Trento e, come detto, sono appartenute a Papa Niccolò V al secolo Tomaso Parentucelli nato a Sarzana, la madre fu Andreola Bosi della Verrucola di Fivizzano. Il parato fino al 1937 fu di proprietà del Comune di Fivizzano, che poi lo dovette cedere allo Stato per poter costruire le scuole distrutte dal terremoto del 1920.



"Il parato - si legge sulla pagina del Comune di Fivizzano - è conservato presso il Museo del Bargello, il sindaco Giannetti i ha deciso di intraprendere un percorso difficile e complesso per poterlo riportare a Casa, chiedendo allo Stato Italiano un comodato per l’utilizzo, con l’intento di allestire una mostra permanente per ammirare quotidianamente nella città di Fivizzano quest’opera unica ed inestimabile".