"Rifiuti, ambiente, salute - Tecnologie a confronto" un convegno con Sarzana, che botta!

Sarzana - Val di Magra - Sostenibilità ambientale, sviluppo sostenibile, economia sostenibile: non c’è documento di partiti, sindacati, organizzazioni di categoria che non usi il termine sostenibile. L’Unione Europea ha addirittura sintetizzato in una piramide colorata la classifica delle scelte più virtuose per salvare il Pianeta Terra nel campo del trattamento dei rifiuti. Al vertice della sostenibilità c’è la prevenzione, produrre meno rifiuti. Un gradino più sotto prolungare la vita dei prodotti. Al terzo posto c’è il recupero della materia, che può avvenire attraverso il riciclaggio delle materie (plastica, metalli, vetro ecc.) e il compostaggio dei rifiuti organici.

Al penultimo posto, cioè prossimo alla “sostenibilità minima”, c’è il recupero di energia dai rifiuti attraverso i temovalorizzatori e gli impianti di digestione anaerobica (progetto Saliceti). Il minimo livello della sostenibilità sono le discariche controllate.



Al convegno in programma domani pomeriggio alle 15.30 a Sarzana, sala della Repubblica (presso la Pubblica Assistenza) sul tema “Rifiuti, ambiente, salute - Tecnologie a confronto” si valuteranno le soluzioni che la tecnologia offre anche alla luce del principio della sostenibilità.

L’incontro scientifico è organizzato dal comitato Sarzana, che botta! in collaborazione con i comitati No Biodigestore Saliceti, Acqua Bene Comune e le associazioni Italia Nostra, Legambiente e Cittadinanzattiva.

Introdurrà la presidentessa del Comitato Sarzana, che botta!, che spiegherà le finalità dell’incontro: "Fare ciò che le amministrazioni regionale e provinciale avrebbero dovuto fare da tempo in sede di Valutazione Ambientale Strategica dei piani dei rifiuti e mai è stato fatto, allo scopo appunto di valutar la sostenibilità delle soluzioni impiantistiche a disposizione. Per la Regione unica alternativa al biodigestore è “l’opzione zero”, cioè nessun impianto, considerata oscena da comitati e associazioni".

L’ingegner Lanfranco Pambuffetti illustrerà brevemente i Piani approvati dalle amministrazioni il 6 agosto 2018, che fanno della nostra provincia, la più virtuosa in Liguria per raccolta differenziata e impiantistica, la pattumiera di tutto il Levante ligure con le 130 mila tonnellate di rifiuti che dovrebbero - a regime - arrivare dalla provincia di Genova contro le 40 mila tonnellate prodotte alla Spezia.

Le relazioni dei docenti universitari Giulio Ferrari (esperto di igiene e chimica ambientale all’ateneo di Ferrara), Giovanni Vallini (titolare della cattedra di Biotecnologie a Verona), l’ingegner Giuseppe Vitiello, esperto di impiantistica della depurazione e del recupero dei rifiuti si concentreranno sulle ricadute ambientali, sui rischi che i vari tipi d’impianti presentano, sull’efficienza e i vantaggi delle varie soluzioni e sulla loro aderenza ai criteri di sostenibilità ambientale (e di prossimità) indicati dalla Comunità Europea.



I cittadini, i politici, i rappresentanti sindacali sono invitati al confronto.