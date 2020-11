"Rifiuti abbandonati nei pressi delle isole zonali di Ameglia, servono telecamere"

Sarzana - Val di Magra - Riceviamo da Silvia Mannoni e pubblichiamo: "In una parte abbondante del comune di Ameglia e' entrato in vigore nel mese di settembre il sistema di raccolta differenziata, tramite la fruizione da parte della popolazione delle cosiddette "isole zonali". L'amministrazione comunale ha specificato sin da prima dell'avvio della nuova raccolta che verranno collocate delle telecamera in prossimità di tali isole. Purtroppo duole constatare che le stesse non risultano ancora in essere e che un maggior degrado ha avvolto il nostro territorio. Certo, i colpevoli sono quei cittadini che non rispettano le regole basilari di questo conferimento, ma la necessità di tale pubblicizzato controllo video salta agli occhi evidente. Basta solo girare per la frazione del Cafaggio e notare come i sacchi siano abbandonati vicino ai cassonetti e gli stessi cestini posti lungo le vie siano usate come discariche.

Ricordo di aver letto un un'articolo dove l'Assessore di competenza asseriva che oltre la metà delle postazioni saranno videosorvegliate per scoraggiare abbandoni, sale dunque spontanea la domanda: a quando il posizionamento di tali telecamere? Non si può aspettare che per colpa di alcuni incivili il nostro paese diventi una discarica a cielo aperto".