"Ricomincia l'anno sportivo e in via Paradiso non è cambiato nulla"

Sarzana - Val di Magra - Ho riletto tutti gli articoli da voi pubblicati sulla via Paradiso a Sarzana e anche quest'anno che siamo quasi all'inizio di un nuovo anno sportivo, con estrema delusione, nonostante le promesse, i buoni propositi di tutti, dobbiamo constatare che nulla di concreto è stato fatto.

In questi anni abbiamo visto progetti faraonici, progetti raffazzonati, sentito parole di comprensione per disagi dei poveri residenti che da vent'anni cercano una soluzione ad una situazione viabilistica a dir poco incivile e vergognosa, ma di anche piccole modifiche alla viabilità neanche l'ombra. Tutti hanno voluto dire la loro, in realtà fregandosene bellamente di chi ha dovuto rinunciare ad usare l'auto per non impazzire. Grande prova di democrazia!

La vecchia amministrazione ha tutelato solo gli interessi degli sportivi, promettendo soluzioni che non ha mai mantenuto. La nuova amministrazione ha promesso tanto ma fatto ancora un bel nulla, intanto però i lavori per la ristrutturazione del "sussidiario" proseguono alacremente anche la domenica, così gli sportivi avranno presto un nuovo campo a disposizione con aumento conseguente di frequentatori. E la viabilità? Non è cambiato nulla. Dei disagi dei residenti non ne frega niente a nessuno, credetemi. Prova è che anche quando il guado è aperto, quasi tutti i frequentatori della "cittadella dello sport" transitano da via Paradiso! Non ci sono più parole da dire per definire questa incredibile situazione, solo una grande amarezza nel constatare tanta inciviltà.



Roberto Ghillani