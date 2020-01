"Remo Conti era un uomo sincero e disponibile. Ci manca già"

Sarzana - Val di Magra - Il Comitato Folcloristico di Ponzano superiore e la Cusina d'Sa Steo, nel porgere le più sentite condoglianze alla famiglia di Remo Conti lo ricordano con tanto affetto. Un grande uomo, sincero, disponibile, sempre pronto ad aiutare e a collaborare, insieme alla moglie Mariuccia, nelle molteplici Iniziative intraprese in questi lunghi anni. Insieme per il nostro territorio a lui tanto caro. "Per noi era soprattutto un grande amico e non possiamo non ricordarlo con quel sorriso generoso che era in grado di regalare in ogni contesto. Una persona senza età, autoironica, divertente quasi che il tempo non potesse scalfire. Ma purtroppo così non è stato, ci ha lasciato e a noi già manca. Ciao Remo con quel tuo sorriso ti porteremo sempre nei nostri cuori".