"Progetto di rilancio per Marinella può attirare acquirenti per Colonia Olivetti"

Sarzana - Val di Magra - Icona del degrado e delle promesse spesso non mantenute dalla politica, l'ex Colonia Olivetti ha un ruolo importante nel progetto che Comune di Sarzana e Regione Liguria presenteranno al Mit per partecipare al bando che mette sul piatto 15 milioni per il rilancio di Marinella, del suo borgo e del litorale (QUI).

Fra gli obiettivi c'è infatti anche “il recupero e la valorizzazione turistica” per la struttura di Arte Genova che nell'aprile scorso era stata rimessa all'asta per la quarta volta ma senza successo. (qui)

“La Colonia Olivetti sta generando un interesse sul mercato – ha spiegato oggi Paolo Gallo, responsabile di struttura, amministrazione e gestione di Arte Genova, a margine della conferenza stampa - e il fatto che sia stata inserita in questo progetto è un bel messaggio per tutti i possibili acquirenti. L'ultima asta pubblica era andata deserta – ha aggiunto – e al momento non ce ne sono altre pronte a partire, si possono fare però trattative dirette ma questo dipende dal prezzo che viene offerto visto che l'ultima base di partenza era stata di due milioni e mezzo. Trattative? Al momento non ce ne sono ma il progetto può aiutare in tal senso. Rispetto alla sua acquisizione da parte di Arte sembrano passate ere geologiche per il mercato immobiliare”.

Arte, d'intesa con il Comune lavorerà nelle prossime settimane proprio per promuovere il coinvolgimento di operatori privati che possano investire su una struttura dal fascino e dalle potenzialità enormi ma che ormai da troppi anni rappresenta un pessimo biglietto da visita per tutta Marinella.