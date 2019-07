"Priorità alla rinaturalizzazione delle sponde del Fiume Magra"

Sarzana - Val di Magra - "Oggi siamo qui per riaffermare la piena vigenza del Piano della Nautica, i suoi obiettivi,

la volontà di tutte le amministrazioni presenti di attuarlo"". L'Ente Parco, i comuni di Ameglia, Lerici e Sarzana, attraverso la sottoscrizione di un protocollo di intesa, evidenza di rinnovata sinergia ad operare insieme, riconoscono e confermano come traguardi imprescindibili la rinaturalizzazione delle sponde del Fiume Magra, la rilocalizzazione delle attività nautiche, in regola con la normativa di settore, sotto la linea di navigabilità al fine di restituire al fiume quella "naturalità" che risulta essere uno degli elementi fondanti del Piano di Parco: "L'ottimizzazione dei servizi nautici e loro adeguamento agli standard europei; la piena e completa fruizione delle sponde attraverso la rigenerazione e/o generazione di percorsi pubblici al fine di restituire a tutta la comunità la fruizione pubblica di aree di assoluta rilevanza ambientale e paesaggistica". Così il presidente del Parco di Montemarcello Magra Vara Tedeschi presenta il protocollo d'intesa firmato fra i comuni di Ameglia, Lerici e Sarana:

"L'attuazione di quanto detto, passa attraverso la fattiva collaborazione e sinergia di tutti i

principali attori, compreso le attività nautiche presenti e il rafforzamento operativo degli

SUAP, che dialogheranno costantemente con i servizi tecnici del Parco al fine di garantire, in 24 mesi, la piena attuazione degli obiettivi sopra riepilogati. Alle aziende che insistono sul tratto finale del Magra chiediamo una rinnovata sensibilità ambientale partecipando, nel contesto dell’attuazione del Piano della Nautica, alla riambientalizzazione / manutenzione dei contesti ambientali adiacenti".



Il parco ha individuato nel progetto “mosaico verde” di azzeroco2 lo strumento concreto di

attuazione di tale obbiettivo. Darsene ed aziende dovranno partecipare concretamente

all‘attuazione. Sotto il profilo strettamente strategico siamo oggi in presenza di un sostanziale rafforzamento del ruolo delle amministrazioni che, insieme, hanno creduto e credono nella fattiva collaborazione e condivisone di obiettivi, strategie e azioni finalizzate a dare attuazione ai contenuti del Piano e relativo Programma.