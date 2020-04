"Ponte Ceparana progetto inutile che porta traffico a Santo Stefano"

Sarzana - Val di Magra - Crolla il ponte di Albiano. Per assurdo dobbiamo ringraziare il Covid-19 se non ci sono stati morti e la vera tragedia non si é verificata, ma ci saremmo aspettati , proprio per questo ,da parte della politica un forte richiamo per un piano di controllo e manutenzione di tutte le strutture viarie della provincia e l'appello ad un nuovo modus-operandi nella gestione e risoluzione dei problemi di mobilità del territorio.

Conciliare sicurezza, rispetto dell'ambiente e vivibilità dei cittadini con le esigenze commerciali e d'impresa è un preciso dovere , non una scelta unilaterale

Invece si é subito colta la palla al balzo per rilanciare il progetto ormai vecchio di più di 50anni ,del Ponte/Bretella Santo Stefano-Ceparana ,quasi fosse la miracolosa soluzione ai problemi della viabilità nella nostra provincia.

Ennesima dimostrazione che la tragedia che stiamo vivendo con l' emergenza covid19 non ha insegnato nemmeno l ABC dell’ecologia.

Infatti la soluzione ai problemi del traffico non sta nel togliere ancora spazi alla natura per realizzare opere di dubbia utilità che prevedono spese enormi (solo il ponte verrebbe a costare 13,5 milioni), e riflettiamo sull’importanza del fatto che a tutt’oggi non esiste un progetto definitivo per il secondo lotto, che riguarda tutte le opere di collegamento tra l'ipotesi Ponte e la Cisa.

Esiste però una bozza di planimetria elaborata recentemente da Salt, dietro precisa richiesta del comune di Santo Stefano di Magra.

E per questo apprezziamo l’impegno del nostro comune poichè questo progetto è sicuramente molto migliorativo rispetto al precedente ipotizzato , dove e prevista la deviazione del traffico da zone urbane ad aree industriali , per innestarsi sulla bretella S. Stefano La Spezia, ma resta pur tuttavia insoddisfacente dal nostro punto di vista che non rileviamo la necessita di un’opera cosi impattante per l’ecosistema già fragile di per se dell’alveo del fiume Magra e del Parco Montemarcello.

Inoltre ci risulta che né la Regione, né la Provincia abbiano presentato al ministero delle infrastrutture proposte al riguardo, né tantomeno ricercato i finanziamenti necessari, ma si continua invece con leggerezza e superficialità a perorare la costruzione del ponte per puro scontro politico, perché non si tiene nemmeno conto che ad oggi mancano ancora gli studi di fattibilità e manca un piano finanziario completo per il secondo lotto.

Non riusciamo a rilevare l'utilità del progetto in questione, perché è evidente che ad opera ultimata porterà il traffico della Val di Vara sul nostro territorio non ne beneficerà la viabilità dalla Lunigiana, ma soprattutto Santo Stefano Magra si ritroverebbe con una maggiore e insopportabile congestione del traffico fino alle porte di Sarzana.



Non riusciamo a rilevare l'utilità di questo ponte che ci pare ormai finalizzato esclusivamente all'occupazione di territorio nella piana di Ceparana, visto che Salt non ritiene economica l'apertura di un casello a Ceparana, causa scarsità di traffico, in contrapposizione con le affermazioni dei sindaci che quantificano in un migliaio le aziende che ne verrebbero a beneficiare.



Non possiamo essere sempre e solo noi residenti a subire le scelte della politica

Ciascuno , in democrazia è chiamato a fare la propria parte per tutelare un bene comune:

pertanto i cardini sui quali incentrare la discussione sono

1° rispetto e tutela dell,ambiente e di chi lo vive

2° necessita di mobilita per le aziende interessate e per i lavoratori

3° Coinvolgimento e partecipazione attiva della Società Autostrade

Per dare una risposta alle criticità di traffico proponiamo dunque di valutare la proposta di tariffe agevolate sull'asse Pontremoli Aulla Carrara (i minori introiti di salt non ne pregiudicano il bilancio); la riapertura di un tavolo con Salt sulla riconsiderazione della realizzazione della terza corsia, che risolverebbe il problema traffico sull'intero territorio.

Il rafforzamento della richiesta del completamento della Pontremolese che avrebbe il vantaggio di portare su rotaie il traffico pesante verso le aree retroportuali di Parma e Verona; la definitiva messa in sicurezza della strada della Ripa

Santo Stefano ha contribuito in maniera forse maggioritaria allo sviluppo economico della provincia. Non è accettabile in cambio di tanti sacrifici essere considerati ancora territorio da colonizzare Ci impegniamo per salvaguardare quel poco che rimane nell’interesse di tutta la nostra comunità.



Consulta Territoriale La Macchia